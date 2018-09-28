Козлова проиграла россиянке Потаповой в полуфинале теннисного турнира в Ташкенте

Матч завершился со счетом 2:6, 3:6.

В Ташкенте (Узбекистан) завершился полуфинальный матч теннисного турнира Tashkent Open серии WTA International, в котором украинка Катерина Козлова уступила Анастасии Потаповой из России.

Матч завершился со счетом 2:6, 3:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Во время матча Козлова совершила 2 эйса против 1 у соперницы, допустила 3 двойные ошибки против 6 у Потаповой, но выиграла лишь 36 розыгрышей мячей против 68 - у российской теннисистки.

Таким образом, в турнирной сетке не осталось ни одной представительницы Украины.

Тashkent open проходит в столице Узбекистана с 23 по 29 октября.