Козлова проиграла россиянке Потаповой в полуфинале теннисного турнира в Ташкенте
10:42, 28 сентября 2018Другое
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Матч завершился со счетом 2:6, 3:6.
Козлова не смогла дойти до финала теннисного турнира в Ташкенте / btu.org.ua
В Ташкенте (Узбекистан) завершился полуфинальный матч теннисного турнира Tashkent Open серии WTA International, в котором украинка Катерина Козлова уступила Анастасии Потаповой из России.
Матч завершился со счетом 2:6, 3:6, сообщает официальный сайт соревнований.
Во время матча Козлова совершила 2 эйса против 1 у соперницы, допустила 3 двойные ошибки против 6 у Потаповой, но выиграла лишь 36 розыгрышей мячей против 68 - у российской теннисистки.
Таким образом, в турнирной сетке не осталось ни одной представительницы Украины.
Тashkent open проходит в столице Узбекистана с 23 по 29 октября.
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