Женская сборная Украины возглавила таблицу шахматной Олимпиады

Наша команда опережает сборные Китая и Монголии на пол-балла.

В Батуми завершился 4-й тур Всемирной шахматной Олимпиады, где женская сборная Украины роазгромила команду Словении и захватила лидерство в общей турнирной таблице, а мужская команда с трудом выиграла у сборной Аргентины.

Мужская сборная Украины выиграла у команды Аргентины - 2,5:1,5 очка, а женская, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч мужских сборных Украины и Аргентины оказался весьма результативным. Вничью закончилась только партия с участием Юрия Криворучко на 3-й доске, где украинец играл черными. В свою очередь, Василий Иванчук черными фигурами одержал победу, а Павел Эльянов белыми фигурами проиграл. Наконец, на последней доске Антон Коробов белыми одержал победу и команда одержала очень трудную победу - 2,5:1,5 очка.

В турнирной таблице на счету украинцев теперь 8 командных очков, 11 личных баллов из 16 возможных и 9-е место в текущей турнирной таблице

В свою очередь, женская сборная Украины разгромила команду Словении со счетом 4:0. Свои партии выиграли сестры Анна и Мария Музычук, Анна Ушенина и Юлия Осьмак.

В турнирной таблицы у команды 8 очков и 13,5 личных баллов, благодаря чему сборная Украины возглавила таблицу чемпионата мира. У имеющих 8 командных очков сборных Китая и Монголии по 13 баллов, Армении и Грузии-1 по 12,5 балла, США - 12 баллов.

Как сообщал УНИАН, Всемирная шахматная Олимпиада проходит в Батуми с 25 сентября по 4 октября.