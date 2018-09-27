Украинка Козлова вышла в полуфинал теннисного турнира в Ташкенте

В четвертьфинале наша спортсменка была сильнее Анны-Каролины Шмидловой из Словакии.

В Ташкенте (Узбекистан) завершился матч 1/4 финала теннисного турнира Tashkent Open серии WTA International, в котором украинка Анна Козлова соперничала с Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, сообщает Большой теннис Украины.

Теннисистки провели второй очный матч. В прошлом году Козлова была сильнее Шмидловой в финале квалификации Открытого чемпионата США (6-7(1), 6-4, 6-1).

Сегодня на старте матча девушки обменялись брейками (2-2), а затем украинка выиграла 4 из следующих пяти геймов. Козлова ушла в отрыв с двумя брейками во второй партии, хотя подать на матч при 5-1 не сумела. Но уже на следующей подаче Шмидловой наша теннисистка заработала тройной матчбол и с первой же попытки реализовала возможность завершить игру в свою пользу.

В 1/2 финала украинку ждет поединок с Анастасией Потаповой (Россия, WTA 132) или Далилой Якупович (Словения, WTA 85).

Как сообщал УНИАН, в 2017-м году турнир в Ташкенте выиграла другая украинка Катерина Бондаренко. Сейчас Козлова остаетсч единственной представительницей Украины в турнирной сетке соревнований.

Турнир в Ташкенте проходит с 24 по 29 сентября.