Женская и мужская сборные Украины по шахматам обыграли Румынию в матчах Олимпиады

Женская команда ворвалась в Топ-6 сборных Олимпиады.

В Батуми (Грузия) завершились матчи 3-го тура Всемирной шахматной Олимпиады, где мужская и женская сборные Украины обыграли команды Румынии.

Матчи завершились со счетом 2,5:1,5 очка у мужских команд и 3:1 - у женских, сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская сборная Украины в упорной борьбе обыграла команду Румынии. Василий Иванчук, Павел Эльянов и Руслан Пономарев свели свои партии вничью, а Антон Коробов сумел выиграть свою партию черными фигурами - 2,5:1,5 очка.

Таким образом, после 3-х туров на счету сборной Украины максимальное количество командных очков - 6, но лишь 8,5 личных баллов из 12 возможных и 17-е место.

В свою очередь, женская команда выиграла у команды Румынии с более внушительным преимуществом - 3:1.

Вничью свои партии завершили Анна Музычук и Наталья Жукова, а вот Мария Музычук и Юлия Осьмак свои партии белыми фигурами выиграли.

У женской команды также максимальное количество командных баллов - 6 и 9,5 личных очков. Команда замыкает Топ-5 текущей турнирной таблицы Олимпиады.