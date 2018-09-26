МакГрегор - Нурмагомедов: битва за титул короля в легком весе UFC

В ночь на 7 октября в игорной столице США - Лас-Вегасе состоится один из главных боев года в смешанных единоборствах.

В ночь на 7 октября в Лас-Вагесе в очном бою сойдутся ирландец Конор МакГрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов.

В бою будет разыгран пояс чемпиона UFC в легком весе, который сейчас принадлежит Нурмагомедову.

Нурмагомедов завоевал пояс в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Спустя некоторое время МакГрегор возглавил рейтинг UFC в легком весе и был признан обязательным претендентом на бой с Нурмагомедовым.

Несмотря на то, что в единоборствах престижными считаются тяжелые веса, а самым престижным - супертяжелый, поединок легковесов UFC вызвал огромнейший ажиотаж среди болельщиков по всему миру. О главном поединке на турнире UFC 229 было объявлено еще 3 августа.. А билеты на бой были раскуплены за 3 минуты в момент старта продаж 17 августа. Стоит отметить, что самый дешевый из них стоил 200 долларов, а самый дорогой — 2500 долларов.

Приключения МакГрегора на пути к титулу

Ирландец МакГрегора, которому14 июля исполнилось 30 лет, является одним из величайших бойцов современности.

За свою карьеру он провел 24 боя, из которых 21 выиграл - при трех поражениях. Но, все-таки, победы его были куда более значимые, чем поражения. Свою славу он приобрел как чемпион UFC сразу в двух категориях.В том же легком весе, где "королем" сейчас значится его ближайший соперник, и в полулегком. Кстати, еще он дрался в полусреднем весе, но добраться до титулов там не сумел.

А в чем еще не откажешь Конору - так это в его харизме и умении заводить публику. Помимо своих спортивных достижений он, однозначно, самый популярный персонаж в системе UFC. Одно его нападение на австобус с участниками очередного турнира в подземном паркинге на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке чего стоит...Тогда он пытался разбить стекло автобуса, кинув в него металическим ограждением, как обычно громко и нецензурно ругался и даже попытался вступить в драку с охранником. Тогда конфликт удалось погасить, а спортсмену, в итоге, все сошло с рук. Кстати, в том автобусе сидел и Хабиб Нурмагомедов, его нынешний соперник.

На первой предматчевой пресс-конференции, несколько дней назад, МакГрегор вспомнил о том эпизоде и обозвал Нурмагомедова трусом. Спокойный и уравновешенный Хабиб никак не ответил ни на эту, ни на другие словесные оскорбления ирландца во время пресс-конференции. "Разберемся в октагоне", - пообещвл Хабиб.

МакГрегор в приципе никогда не упустит момента для того, чтобы оскорбить, унизить и взбесить своего визави. Перед боем с каким-либо оппонентом он при каждой встрече выливает на него всю «грязь». Разумеется, его громкие высказывания заставляют обратить на него внимание СМИ - как специализированных - из мира смешанных боевых искусств - так и обычных. Макгрегор умеет «продать» свой бой, привлекая большую аудиторию благодаря грамотной раскрутке поединка.

На пресс-конференции перед боем с Нурмагомедовым МакГрегор как всегда много и охотно нецензурно выражался и, кроме того, вызывающе попивал виски. На что Нурмагомедов лаконично заметил: "Все алкаголики кончают по одному сценарию".

Кроме 24 поединков в октагоне ок также провел один бой на профессиональном ринге, попробовав свои силы в боксе. В поединке в полусреднем весе победу над МакГрегором одержал Флойд Мейвезер. В 10-м раунде после серии ударов Мэйвезера рефери остановил бой, что означало победу Мэйвезера техническим нокаутом.

Бой, состоявшийся 26 августа 2017 года, стал единственным на данный момент в боксерской карьере МакГрегора, который сразу же вернулся в UFC.

Путь Нурмагомедова и пояс чемпиона

Хабиб Нурмагомедов является ровестником Мак Грегора, только 30 лет ему исполнилось на два месяца позже - 20 сентября 2018 года.

А вот коренным отличием Нурмагомедова является то, что его еще никто и никогда не мог победить в октагоне. Он провел 26 боев и все выиграл - 8 нокаутом, 8 сдачей и 10 - решением арбитров.

Примечательно, что спортсмены в разных видах единоборств переходят из одного веса в другой в сторону увеличения. Здесь же, как раз, все наоборот. И МакГрегор, и Нурмагомедов в своем время выступали в полутяжелом весе и затем перешли в легкий. Нурмагомедов это сделал в 2012-м году.

Уроженец Дагестана выступает в UFC с 2012 года. И уже после первого боя, когда он удушающим приемом заставил сдаться иранца Камала Шалоруса, американцами сразу был отмечен высокий уровень борцовской подготовки россиянина.

С тех пор он ниразу не дал повода усомниться в своем превосходстве и технических навыках - ни своим поклонникам и просто доброжелателям из числа специалистов, ни критикам и сопеерникам.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом в бою двух суперзвезд совеременного поколения UFC российского спортсмена. В разных конторах на победу Нурмагомедова предлагается средний коэффициент 1,62. А вот на успех ирландского бойца можно поставить из рассчета 2,25 к 1.