Украинка Козлова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Ташкенте

Наша спортсменка в матче второго круга обыграла француженку Ферру.

В Ташкенте (Узбекситан) завершился матч 2-го круга теннисного турнира серии WTA Tashkent Open, где украинка Катерина Козлова встречалась с Фионой Ферро из Франции.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу нашей спортсменки, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч получился равным и протекал в упорнейшей борьбе. Тем не менее, в концовках обоих сетов украинка доказывала свое превосхожство "в основное время", не доводя дело до нервных тай-брейков.

Ранее, в матче первого круга наша спортсмена обыграла лучшую теннисистку турнира согласно рейтингу WTA - первую сеянную Ирину-Камелию Бегу из Румынии - 6:3, 6:2. Та побекда оказалась даже куда более уверенной для нашей спортсменки.

В 3-м круге Козлова сыграет с победительницей матча Нао Хибино (Япония) - Анна-Каролина Шмидлова (Словакия).

Турнир в Ташкенте проходит с 24 по 29 сентября.