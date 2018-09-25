Мужская и женская сборные Украины по шахматам выиграли матчи 2-го тура Олимпиады

Обе команды выиграли в упорной борьбе с минимальным преимуществом.

Женская сборная Украины одержала две победы подряд в Батуми / batumi2018.fide.com Женская сборная Украины одержала две победы подряд в Батуми /

В Батуми завершился 2-й тур Всемирной шахматной Олимпиады, где и мужская, и женская сборные Украины вновь, как и на старте турнира, одержали победы.

Обе команды выиграли в упорной борьбе с минимальным преимуществом, сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская сборная Украины играла с командой Узбекистана и выиграла лишь с минимальным преимуществом - 2,5:1,5 очка. Единственную победу в этом матче на четвертой доске одержал Антон Коробов, в то время как Павел Эльянов, Юрий Криворучко и Руслан Пономарев завершили свои встречи в ничью.

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Команда занимает после 2-х туров 36-е место, одержав в двух матчах 2 победы - 4 балла - и набрав 6 личных очков в 8 партиях.

В свою очередь, женская команда встречалачь со сборной Туркменистана. Хдесь победное очко украинкам принесла Наталья Жукова, в то время как Анна Музычук, Анна Ушенина и Юлия Осьмак свои партии сыграли вничью. - те же 2,5:1,6 очка.

Женская команда занимает после 2-х туров 26-е место, одержав в двух матчах 2 победы - 4 балла - и набрав 6,5 личных очков в 8 партиях.

Как сообщал УНИАН, Всемирная шахматная Олимпиада проходит в Батуми (Грузия) с 24 сентября по 4 октября.