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Киев примет чемпионат Балканских федераций по полумарафону в 2019 году

19:58, 25 сентября 2018
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Украина получила право на проведение соревнований под эгидой ABAF / uaf.org.ua

Такое решение было принято 25 сентября на заседании Конгресса ABAF в Белграде, сообщает Федерация легкой атлетики Украины .

Соревнования запланированы на 21 апреля 2019 года и пройдут в рамках Nova Poshta Kyiv Half Marathon, организатором которого выступает компания Run Ukraine.

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Теги: #легкая атлетика#полумарафон