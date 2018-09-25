Киев примет чемпионат Балканских федераций по полумарафону в 2019 году
19:58, 25 сентября 2018Другое
159 0
Соревнования запланированы на 21 апреля 2019 года.
Украина получила право на проведение соревнований под эгидой ABAF / uaf.org.ua
Чемпионат Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону в 2019 году состоится в Киеве.
Такое решение было принято 25 сентября на заседании Конгресса ABAF в Белграде, сообщает Федерация легкой атлетики Украины .
Соревнования запланированы на 21 апреля 2019 года и пройдут в рамках Nova Poshta Kyiv Half Marathon, организатором которого выступает компания Run Ukraine.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter