Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед: Надеялась, что жребий будет ко мне благосклонен, но пришлось столкнуться с серьезной соперницей уже в первом раунде

На чемпионате мира по дзюдо, который сейчас проходит в Баку, главная сенсация грянула уже в первый день. Украинка Дарья Белодед в 17 лет стала самой юной чемпионкой мира в истории вида спорта. И это несмотря на серьезную травму, перенесенную лишь полгода назад, в апреле.

Дарья, вы начинали чемпионат мира со схватки со сложнейшей соперницей, которая перешла из более тяжелой категории и считалась чуть ли не самой опасной – Дистрией Красники из Косово. Как прошел бой, появилась ли после этого дополнительная внутренняя уверенность в себе?

Да, слезы были, она действительно перешла к нам, в 48 кг, из более тяжелой категории – из 52 кг. Но я с ней уже дралась до чемпионата мира и выигрывала у этой соперницы. Поэтому уверенность в себе определенная была. Я, конечно, надеялась, что жребий будет ко мне более благосклонен, но пришлось столкнуться с серьезной соперницей уже в первом раунде. Ну, ничего страшного. Как видите, в итоге у меня все получилось.

Эта победа придала уверенности перед последующими боями?

Накануне чемпионата мира я выиграла два этапа Гран-при и два – Grand Slam. Поэтому я была нацелена на медаль - это уж точно. Какую – не загадывала. Но возвращаться домой с плохим результатом однозначно не планировала. Возможно, тяжелый жребий не входил в планы, но и, начиная турнир сразу с тяжелых боев, можно добиться итогового успеха.

Два последних боя – полуфинал против Олимпийской чемпионки Рио-2016 аргентинки Парето и финал против действующей чемпионки мира японки Тонаки – что было тяжелее? И вообще, какая схватка на чемпионате мира была самой тяжелой?

С аргентинкой – с олимпийской чемпионкой – было морально сложнее. Когда в первый раз встречаешься с соперницей и не знаешь, чего от нее ожидать, то это всегда немного напрягает с психологической точки зрения. С японкой же я уже встречалась, предполагала, по какому сценарию может пойти схватка, ее сильные и слабые стороны, знала, что смогу предпринять в схватке с ней. Поэтому здесь было все понятнее, чем в бою с олимпийской чемпионкой.

Вообще, на чемпионате мира каждая схватка тяжелая, подвоха можно ждать от любой соперницы. Если тебе кажется, что какая-то схватка может пройти легче, то именно в ней можно ожидать неприятностей. Само название – чемпионат мира – говорит за себя. Каждая страна выставляет лучших. И, несмотря на средний уровень развития дзюдо в стране, именно эта участница может отличаться от всех остальных в положительную сторону и быть для тебя опасной – здесь и сейчас.

Эмоции уже остыли? Верите в то, что стали чемпионкой мира?

Уже да… В тот день и, наверное, на следующий, не очень понимала, что происходит. Опять же, слезы счастья, эмоции. Сейчас уже спокойно воспринимаю то, что я стала чемпионкой мира. Хотя, конечно, рассчитывать на максимальный результат изначально было очень сложно.

Год назад вы выиграли чемпионат Европы, сейчас – мировое первенство. Сравните ощущения от двух больших побед?

Сейчас однозначно гораздо более яркие ощущения. После прошлой победы такого не было и близко. Ко мне постоянно подходят, что-то спрашивают, поздравляют, делятся эмоциями… Очень приятно. Да и победа куда более значимая. Все-таки сравнивать чемпионат Европы и чемпионат мира нельзя. Планетарное первенство намного престижнее.

Титул чемпионки мира не дает автоматической путевки на Олимпиаду-2020 в Токио. Насколько сложна система отбора в вашем виде спорта?

У нас в дзюдо есть рейтинговая система и каждый успех здесь очень важен. На чемпионате мира – тем более. Он дает внушительную сумму очков в рейтинг. Отбор же начался с июля. И есть определенный список - график турниров, где можно получить баллы в рейтинг. Это Гран-при, Grand Slam, чемпионаты мира и Европы. В частности, я по возрасту прохожу на юниорский чемпионат мира, где еще никогда не выступала. Сразу после победы на кадетском чемпионате мира перешла во «взрослые» соревнования. Теперь, в октябре, поеду на юниорское мировое первенство, где можно будет получить, в случае удачного выступления, рейтинговые очки.

Отбор на Олимпиаду закончится только за месяц до старта Игр. И тогда станет известен полный состав участников турнира. В общем, покой нам только снится.

И когда теперь сможете отдохнуть и в полной мере насладиться титулом чемпионки мира?

Я сейчас постараюсь отдохнуть. Во вторник улетаю на неделю в отпуск. Буду в Египте - в теплых краях - загорать, купаться, наслаждаться жизнью. Постараюсь на неделю полностью «выключиться» из своей обычной жизни. Чтобы набраться новых сил и эмоций уже на следующий цикл тренировок и соревнований, до нового отпуска.

Как любит отдыхать чемпионка мира и Европы по дзюдо Дарья Белодед? Спокойный отдых или активный? Есть ли какие-то любимые занятия?

Конечно, спокойный, вот как сейчас будет. Мне достаточно активностей в обычное время – на тренировках, сборах, соревнованиях. Ведь у нас даже во время тренировочных сборов, если выпадает день отдыха, мы все равно куда-нибудь идем, выполняем определенную физическую работу, даем нагрузку мышцам, чтобы они не расслаблялись в дни напряженных тренировок. Поэтому только в отпуске я могу себе позволить полностью расслабиться, чтобы затем приехать домой и начать все сначала.

А готовить любите?

Да, люблю печь сладкое – торты, кексы... Это тоже можно назвать моим любимым занятием.

С какого возраста вы занимаетесь дзюдо? И с какого возраста рекомендуется приходить в этот спорт «по науке»? Что советуют специалисты?

У меня мама тренер и начинала с детских групп. К ней родители начинали водить детей с 5-6 лет. Я сама пошла заниматься дзюдо в 6 лет (мама Светлана Кузнецова и папа Геннадий Белодед и по сей день являются личными тренерами новоиспеченной чемпионки мира, - УНИАН). Есть, конечно, родители, которые приводят детей и в 3 года на дзюдо, но я считаю, что это совсем рано. Дело в том, что в таком возрасте ребенок еще не сформирован и тяжелые физические нагрузки, которые присутствуют в нашем виде спорта, могут просто его отпугнуть. Со временем у него полностью пропадет желание ходить в секцию, на тренировки. А вот уже чуть попозже наступает идеальное время для того, чтобы начинать учить какие-то приемы, тактику, потихоньку втягиваться в тренировочный процесс.

У вас лично было чувство страха в начале занятий? Возможно, страхи приходят после первой серьезной травмы? Как с этим бороться?

Опять же, очень многое зависит от тренера. От того, как он сможет психологически настроить ребенка. Обычно, лет в 5-6 ребенок спокойно воспринимает подобное, страх не так сильно проявляется. Кроме того, детей постепенно вводят в курс дела, тренировочный процесс. К самим схваткам они подходят уже более-менее подготовленные. И возможная травма не станет причиной какого-то страха, если она не будет слишком серьезной.

Кстати, вы в этом году уже получили одну серьезную травму…

Да, это было на тренировке. Сделала прием мальчику, очень удачный, я часто спаррингую с мальчиками. Такой классный прием получился, что его голова отлетела от ковра и попала мне в челюсть. Потом был определенный страх. Долго не могла тренироваться, думала о том, как бы снова не удариться… Я сломала челюсть и после этого мне завязали рот. Три недели ела через трубочку, вынуждена была пропустить чемпионат Европы, на котором могла бы отстоять свой прошлогодний титул. Было обидно. Не выступала на турнирах почти полгода. Но, ничего. Потом в отличной форме подошла к чемпионату мира в Баку. Как говорится, все, что не делается – к лучшему.

Своего будущего ребенка будете отдавать в дзюдо?

Ой… Не знаю, об этом еще как-то не задумывалась.

В день прилета в Киев после чемпионата мира вы встретились с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой. Наш Олимпийский комитет играет большую роль в поддержке дзюдо в Украине?

Сергей Назарович сам бывший спортсмен и прекрасно понимает и психологическое состояние атлета, и его насущные проблемы. Когда кого-то надо подбодрить словом, когда похвалить, когда чем-то помочь. Очень приятно, что он находит время в выходной день, в воскресенье, встретится со мной и моими родителями-тренерами, руководством Федерации дзюдо Украины, чтобы поздравить нас с этим успехом.

Опять же, мы решили во время встречи, что я буду получать персональную стипендию президента НОК Украины, а также, по представлению НОК Украины, стипендию Международного олимпийского комитета вплоть до Игр Токио-2020. Все это очень приятно и мотивирует на дальнейшие успехи. Видно, что это нужно кому-то, что эти успехи важны не только мне лично, но и моей стране.

В этом году вы получили премию НОК Герой спортивного года в номинации «Олимпийская надежда»...

И не смогла говорить на церемонии из-за последствий травмы челюсти… Ничего, в следующий раз, когда буду на подобном мероприятии, обязательно возьму слово и выскажу все (улыбается.) Такие награды и вообще существование такой премии очень важно. Тем более, праздник проходил в большом зале, был ажиотаж, атмосфера, соответствующая…

Кирилл Стадниченко