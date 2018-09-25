Киев ожидает масштабный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 12

В рамках соревнований состоится 14 поединков, из которых три будут титульными..

29 сентября в киевском Дворце спорта пройдёт масштабный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 12, в рамках которого состоятся 14 первоклассных поединков мастеров ММА со всего мира, а главным событием станут три поединка за престижные титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Мэйнивентом одного из лучших бойцовских шоу Европы станет бой многообещающего украинского тяжеловеса Сергея «Полярного Медведя» Спивака, который проведёт вторую защиту титула чемпиона WWFC, сообщается на официальном сайте турнира.

Обладателем пояса Сергей стал в июне 2017 года, в первом же раунде справившись с легендарным американцем Трэвисом Фултоном, у которого на тот момент было более 300 поединков за спиной, а первую защиту звания провёл в марте этого года на юбилейном турнире WWFC 10, быстро остановив Иво Кука.

Спивак зарекомендовал себя, как решительный и яркий финишер, о чём наглядно свидетельствует статистика: семь боёв в профессиональных ММА он завершил в свою пользу в первом раунде, а ещё один – во втором.

На предстоящем турнире Сергей вновь встретится с опытным бойцом из Соединённых Штатов – в Киев пожалует Тони Лопес по прозвищу «Криптонит». Его профессиональная карьера началась ещё в 2005 году и с тех пор он провёл уже 88 поединков, в том числе один в Bellator. Можно сказать, что сейчас Лопес переживает карьерный расцвет – начиная с 2017 года он провёл 18 боёв, в которых одержал 14 побед.

Учитывая, что и Тони предпочитает побеждать досрочно – у него на счету 23 победы нокаутами и 26 приёмами – зрителей определённо ожидает взрывной экшн.

Перед этим новым владельцем обзаведётся вакантный титул WWFC в полусреднем весе (до 77 кг) – чемпиона определят молдаванин Михай Котруцэ и Арбер «Убийца» Мурати из Албании.

Котруцэ – один из главных «долгожителей» лиги WWFC, где провёл уже 7 поединков. Всегда зрелищный и потому любимый публикой, Михай ведёт серию из четырёх побед подряд и выступит уже на третьем турнире WWFC в текущем году. В марте он остановил (ТКО 2) француза Энтони Грондина, а в июне выиграл по очкам непростой претендентский бой у киргиза Актилека Жумабека.

Его соперник из Албании также выступал в 2018 году уже дважды и в обоих случаях праздновал победу. Отличительная черта Мурати – бескомпромиссность. Только 2 его поединка из 16-ти прошли всю дистанцию, а все 10 побед он одержал досрочно (4 нокаута, 6 приёмов).

29 сентября новый чемпион мира WWFC появится и в наилегчайшем весе – за вакантный пояс побьются украинцы Александр Барабаш и Теймур Рахимов.

Для Барабаша это будет уже вторая попытка завладеть заветной наградой. Первую он предпринял в декабре 2016 года, но уступил британцу Энди Янгу. С тех пор Александр одержал четыре победы, в том числе три досрочно, а титул, тем временем, освободился. Оппозицию Барабашу в гексагоне составит киевлянин Теймур Рахимов, дебютировавший в лиге только в этом году на WWFC 10, когда выиграл у Джамала Гебенова, после чего одержал ещё две победы на Road to WWFC.

Предварит титульные поединки на предстоящем турнире возвращение бывшей чемпионки Светланы «Птицы Феникс» Гоцык после неожиданного фиаско в июне, когда она рассталась с поясом, проиграв чешке Магдалене Сормовой. Всегда самокритичная и удивительно работоспособная, Светлана отнеслась к случившемуся философски и уверена, что неудача сделает её только сильнее. А демонстрировать это на практике Гоцык будет 29 сентября в поединке против Умуткан Айтиевойиз Кыргызстана.

Полный файткард WWFC 12:

1. АндрейСапа (Украина) vs Андрей Королев (Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

2. Артём Матяш (Украина) vs Александр Удовико (Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

3. Богдан Куделя (Украина) vs Руслан Маммадов (Азербайджан)

3 раунда по 5 минут в весе до 61,2 кг

4. Александр Писанко (Украина) vs Мохаммад Бен Яхья (Марокко)

3 раунда по 5 минут в весе до 93 кг

5. Алексей Заец (Украина) vs Виталий Барышников (Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

6. Максим Сергеев (Украина) vs Айдар Абдулрахман (Афганистан)

3 раунда по 5 минут в весе до 80 кг

7. Кирилл Горобец (Украина) vs Иван Вульчин (Украина)

3 раунда по 5 минут в весе до 70 кг

8. Денис Бондар (Украина) vs Ахмед Фаресс (Египет)

3 раунда по 5 минут в весе до 63 кг

9. Вугар Керамов (Азербайджан) vs Ринат Саякбаев (Кыргызстан)

3 раунда по 5 минут в весе до 66 кг

10. Вячеслав Богомол (Украина) vs Вадим Куцый (Беларусь)

3 раунда по 5 минут в весе до 77 кг

11. Светлана Гоцык (Украина) vs Умуткан Айтиева (Узбекистан)

3 раунда по 5 минут в весе до 52 кг

12. Теймур Рахимов (Украина) vs Александр Барабаш (Украина)

Бой за титул чемпиона мира WWFC в весе до 57 кг (5 раундов по 5 минут)

13. Михай Котруцэ (Молдова) vs Арбер Мурати (Албания)

Бой за титул чемпиона мира WWFC в весе до 77 кг (5 раундов по 5 минут)

14. Сергей Спивак (Украина) vs Тони Лопес (США)

Бой за титул чемпиона мира WWFC в весе свыше 93 кг (5 раундов по 5 минут)