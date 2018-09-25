Чемпионке мира по дзюдо Дарье Белодед назначена стипендия президента НОК

Кроме того, по представлению Национального олимпийского комитета Украины дзюдоистка вскоре будет получать ежемесячную стипендию от Международного Олимпийского Комитета по программе «Олимпийская солидарность».

Во время встречи в Олимпийском доме, где глава Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка тепло поздравил новоиспеченную чемпионку мира Дарью Белодед и ее родителей-тренеров, было принято важное решение в отношении дальнейшей поддержки молодой талантливой спортсменки.

17-летняя дзюдоистка, которая стала самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта, отныне будет получать специальную стипендию – президента НОК для дальнейшего развития и подготовки к Олимпийским играм, сообщает официальный сайт НОК.

Кроме того, по представлению Национального олимпийского комитета Украины дзюдоистка вскоре будет получать ежемесячную стипендию от Международного Олимпийского Комитета по программе «Олимпийская солидарность», которая будет выплачиваться в течение практически двух лет до старта Игр Олимпиады-2020 в Токио.

«Национальный олимпийский комитет Украины разработал собственную систему поддержку отечественных спортсменов, в рамках которой мы помогаем ведущим и юным спортсменам, медалистам Олимпийских игр, Юношеских Олимпийских игр и Европейских юношеских олимпийских фестивалей и тому подобное. Эта программа направлена как на поддержку тех, кто уже достиг весомых результатов, так и направлена на содействие воспитанию новых чемпионов», - отметил президент НОК Сергей Бубка.