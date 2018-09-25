Женская и мужская сборные Украины стартовали на Всемирной олимпиаде с двух побед

На двоих наши команды потеряли лишь пол-очка.

Сборные Украины успешно стартовали на Всемирной шаматной олимпиаде в Батуми, одержав разгромные победы.

В первом туре, согласно жребию, украинцам достались слабые команды, однако главное в данном случае – набранные командные очки, сообщает Prosportua.

Женская сборная Украины со счётом 4:0 обыграла команду Монако. Победы одержали Мария Музычук, Анна Ушенина, Наталия Жукова и Юлия Осьмак.

Мужская сборная со счётом 3,5:0,5 обыграла сборную Замбии. Выиграли свои партии Юрий Криворучко, Руслан Пономарёв и Антон Коробов. Единственная ничья состоялась в партии Василия Иванчука, игравшего чёрными, и международного мастера Эндрю Кайонде. Каких-то серьёзных упущений львовянин не совершил, просто соперник сыграл достаточно качественно, чтобы удержать равенство.

Во втором туре мужская сборная Украины сыграет с командой Узбекистана, а женская – со сборной Туркменистана.