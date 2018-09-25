Свитолина проиграла в первом же матче теннисного турнира в Китае

Украинка уступила в трех партиях Арине Соболенко из Беларуси.

В Ухани (Китай) завершился матч первого круга теннисного турнира Wuhan Open серии WTA Premier 5, котором украинка Элина Свитолина встречалась с Ариной Соболенко из Беларуси.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 1:6, сообщает Большой теннис Украины.

Спортсменки провели на корте почти два часа. В первом сете украинка лидировала 4-2, но затем четыре гейма подряд выиграла её соперница. Свитолина выполнила два брейка в следующей партии, чтобы перевести игру в решающий сет. Соболенко реализовала по брейкпоинту в двух геймах, а когда подавала на победу, отыгралась с 15-40. Арина в седьмой раз в сезоне обыграла представительницу топ-10 мирового рейтинга.

Для Элины Свитолиной это был первый матч после поражения в четвертом раунде US Open. Арина Соболенко также покинула Нью-Йорк после 1/8 финала, но уже успела сыграть в Квебеке, где проиграла на старте соревнований

Вчера в первом раунде в Ухане белоруска в трех сетах одолела Карлу Суарес-Наварро. Следующей соперницей Арины Соболенко в Ухане станет победительница матча Юлия Гёргес - София Кенин.