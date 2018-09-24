Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Китае

Лучшая украинская теннисистка сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.

Арина Соболенко из Беларуси во второй раз в этом году победила Карлу Суарес-Наварро (Испания) и вышла во второй круг теннисного турнира в Ухани (Китай).

Сегодняшний матч завершился со счетом 7:6(2), 2:6, 6:2, сообщает Большой теннис Украины.

Дальше Соболенко сыграет против шестой сеяной на турнире украинки Элины Свитолиной, с которой встретится впервые.

Ранее, в конце августа белоруска обыграла испанскую теннисистку в решающем матче турнира в Нью-Хэйвене, выиграв свой дебютный титул WTA.

Что касается Свитолиной, то сегодня, накауне первого матча на турнире в Ухани она поделилась своими планами на концовку сезона во время пресс-конференции в Китае: "Я все еще не прошла квалификацию в Сингапур на Итоговый турнир WTA. Для меня это цель. Очевидно, что для меня это большая мотивация. После US Open у меня было несколько дней для отдыха. Я сразу же вернулась к тренировкам. Я была настроена приехать во Флориду и тренироваться с Ником Савиано, чтобы хорошо отыграть в Азии. Это также будет значить для меня очень много в перспективе на следующий сезон.

Я помню свой первый полуфинал в Ухане, когда турнир впервые тут проводился (в 2014 году). Помню то чувство, когда я не могла обыграть никого из топ-10. Это было большое дело. Сейчас все изменилось. Такие моменты помогают, иногда очень тяжело их преодолеть, но таков путь. Вот почему теннис такой отличный вид спорта. У тебя могут быть взлеты и падения, а когда ты прорываешься вперед, тогда чувствуешь себя потрясающе, что добился чего-то.

Выгляжу немного усталой? Нет, вовсе не чувствую усталости из-за адаптации к часовому поясу. Чувствую себя хорошо, я готова играть. Раньше я уже хорошо выступала в Ухане, поэтому мне приятно сюда вернуться. В прошлом году мне не удалось тут выступить. Турнир во многом стал лучше. У нас другой отель, все довольно здорово организовано. Так что я очень рада быть здесь. Жду своего матча".