Каратистка Терлюга выиграла соревнования Серии А в Чили

Всего на счету сборной Украины три медали.

В Сантьго (Чили) завершились соревнования Karate1 Series A по карате, где сборная Украины завоевала три награды.

В частности, на счету одного из лидеров команды Анжелики Терлюги очередная победа, сообщает официальный сайт соревнований.

Терлюга была сильнейшей в женских соревнованиях в весовой категории до 55 кг.

Кроме того, еще две медали были завоеваны украинками в других весовых категориях в женском турнире. В категории до 68 кг. серебро досталось Галине Мельник, а в весовой категории свыше 68 кг. - бронза на счету Анастасии Степашко.

В мужских соревнованиях Игорь Угнич, Олег Филиппович (оба - весовая категори до 60 кг.) и Денис Копытько (до 67 кг.) заняли 5-е место каждый.