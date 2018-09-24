Каратистка Терлюга выиграла соревнования Серии А в Чили
14:27, 24 сентября 2018Другое
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Всего на счету сборной Украины три медали.
Терлюга выиграла соревнования Серии А в Чили / wkf.net
В Сантьго (Чили) завершились соревнования Karate1 Series A по карате, где сборная Украины завоевала три награды.
В частности, на счету одного из лидеров команды Анжелики Терлюги очередная победа, сообщает официальный сайт соревнований.
Терлюга была сильнейшей в женских соревнованиях в весовой категории до 55 кг.
Кроме того, еще две медали были завоеваны украинками в других весовых категориях в женском турнире. В категории до 68 кг. серебро досталось Галине Мельник, а в весовой категории свыше 68 кг. - бронза на счету Анастасии Степашко.
В мужских соревнованиях Игорь Угнич, Олег Филиппович (оба - весовая категори до 60 кг.) и Денис Копытько (до 67 кг.) заняли 5-е место каждый.
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