В Батуми открылась Всемирная шахматная олимпиада

Команды сыграют по швейцарской системе, в 11 туров, украинцы выступают в сильнейшем составе.

В Батуми состоялась торжественная церемония открытия 43-й Всемирной шахматной Олимпиады.

Всего на Олимпиаде-2018 выступят 151 сборная в женском турнире и 185 команд – в мужском, сообщает Федерация шахмат Украины.

Команды сыграют по швейцарской системе в 11 туров. Выходной день на турнире – 29 сентября.

Мужская и женская сборные Украины выступят в сильнейших составах. За женскую команду сыграют сёстры Анна и Мария Музычук, Наталия Жукова, Анна Ушенина и Юлия Осьмак.

В составе мужской сборной сыграют Василий Иванчук, Павел Эльянов, Юрий Криворучко, Антон Коробов и Руслан Пономарёв.

Всемирная шахматная Олимпиада пройдёт в период с 24 сентября по 5 октября.