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В Батуми открылась Всемирная шахматная олимпиада

10:58, 24 сентября 2018
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В Батуми стартовала Всемирная шахматная Олимпиада / ukrchess.org.ua

Всего на Олимпиаде-2018 выступят 151 сборная в женском турнире и 185 команд – в мужском, сообщает Федерация шахмат Украины.

Команды сыграют по швейцарской системе в 11 туров. Выходной день на турнире – 29 сентября. 

Мужская и женская сборные Украины выступят в сильнейших составах. За женскую команду сыграют сёстры Анна и Мария Музычук, Наталия Жукова, Анна Ушенина и Юлия Осьмак.

В составе мужской сборной сыграют Василий Иванчук, Павел Эльянов, Юрий Криворучко, Антон Коробов и Руслан Пономарёв.

Всемирная шахматная Олимпиада пройдёт в период с 24 сентября по 5 октября.

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Теги: #шахматы#Олимпиада#сборная Украины