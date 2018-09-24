В Батуми открылась Всемирная шахматная олимпиада
10:58, 24 сентября 2018Другое
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Команды сыграют по швейцарской системе, в 11 туров, украинцы выступают в сильнейшем составе.
В Батуми стартовала Всемирная шахматная Олимпиада / ukrchess.org.ua
В Батуми состоялась торжественная церемония открытия 43-й Всемирной шахматной Олимпиады.
Всего на Олимпиаде-2018 выступят 151 сборная в женском турнире и 185 команд – в мужском, сообщает Федерация шахмат Украины.
Команды сыграют по швейцарской системе в 11 туров. Выходной день на турнире – 29 сентября.
Мужская и женская сборные Украины выступят в сильнейших составах. За женскую команду сыграют сёстры Анна и Мария Музычук, Наталия Жукова, Анна Ушенина и Юлия Осьмак.
В составе мужской сборной сыграют Василий Иванчук, Павел Эльянов, Юрий Криворучко, Антон Коробов и Руслан Пономарёв.
Всемирная шахматная Олимпиада пройдёт в период с 24 сентября по 5 октября.
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