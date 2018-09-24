Долгополов и Стаховский ухудшили свои позиции в рейтинге АТР

Ведущие украинские теннисисты продолжают падение вниз в мировом рейтинге.

Ассоциация теннисистов-профессионалов в понедельник, 24 сентября, опубликовала обновленный рейтинг сильнейших игроков мира.

Дуэт сильнейших игроков Украины синхронно ухудшили свои позиции, следует из рейтинга, сообщается на официальном сайте АТР.

Александр Долгополов опустился со 115-й на 116-ю позицию мирового рейтинга. У киевлянина на счету 475 очков.

В свою очередь, Сергей Стаховский ухудшил свой рейтинг на 3 позиции - со 145-го места на 148-е - 394 очка.

Кроме них, в Топ-500 мирового рейтинга входит только Владислав Манафаров, который занимает 486-е место и улучшил свое положение в рейтинге на 5 позиций.

Остальные представители Украины занимают места ниже 500-го.

Возглавляют рейтинг, как и прежде, Рафаэль Надаль (Испания), Роджер Федерер (Швейцария), Новак Джокович (Сербия), Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) и Александр Зверев (Германия). Положение игроков в Топ-5 рейтинга за минувшую неделю не изменилось.