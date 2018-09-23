Украинка Песоцкая завоевала серебро ЧЕ по настольному теннису

Наша спортсменка проиграла лишь в финале спортсменке из Польши китайского происхождения Ли Цянь.

В Аликанте (Испани) завершился финальный матч чемпионата Европы по настольному теннису в женском одиночном разряде, где украинка Магарита Песоцкая проиграла Ли Цянь из сборной Польши.

Матч завершился со счетом 2:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Песоцкая еще накануне вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль соревнований. По регламенту, матч за 3-е место здесь не предусмотрен.

И уже сегодня утром, в полуфинале, украинка сломила упорное сопротивление молдавской теннисистки Софии Полкановой, которая представляет Австрию, выиграв со счетом 4:2 - 7:11, 16:14, 12:10, 11:13, 11:4 и 11:5. Как видно из счета, украинка "подавила" соперницу в последних двух партиях.

Ее чемпионского запала хватило и на две стартовые партии финала - 11:8 и 12:10. После чего Песоцка отдала Ли четыре сета подряд, а с ними и победу в финале, и золотые медали чемпионата Европы - 6:11, 6:11, 2:11 и 2:11.

Таким образом, на счету украинки теперь четыре медали чемпионата Европы в карьере, но, по-прежнему, ни одной золотой - по 2 серебра и бронзы.

Чемпионат Европы в Аликанте проходил с 18 по 23 сентября.