Запорожский «Мотор» проиграл датскому «Скьерну» в гандбольной Лиге чемпионов

Запорожцы стартовали в самом престижном еврокубке с двух поражений подряд.

Запорожский «Мотор» во 2-м туре Лиге чемпионов на выезде уступил датскому «Скьерну».

Запорожцы пропустили очень много - 37 голов, забив, в свою очередь, 33, сообщает Xsport.

Значительная часть из них стали наказанием за потери в атаке. Проиграв первый тайм 14:19, «Мотор» во второй половине почти догнал соперников. Разница сократилась до одного мяча, но «Скьерн» сделал еще рывок и довел матч до победы 37:33.

Таким образом, датчане стартовали в групповом турнире с двух побед, «Мотор» - с двух поражений.

Напомним, в прошлом сезоне «Скьерн» выбил «Мотор» из плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 2 тур. Группа В

«Скьерн» - «Мотор» 37:33 (19:14)

«Мотор»: Киреев, Терехов, Комок (н.в.); Буйненко 0/1, Бабичев 3/5, Козакевич 6/7, Малашинскас 7/7, Пуховский 2/5, Денисов 3/4, Кус, Пачковски 7/12, Шинкель 0/3, Пешевски 2/2, Сорока 2/2, Донцов 1/1, Касай (н.в).