Аникеев и Макаренкова стали призерами этапа Кубка мира по шашкам

Представители Украины заняли 2-е место в женском турнире и третье - в мужском.

В Измире (Турция) завершился єтап Кубка мира по шашкам-100, где успешно выступили украинские гроссмейстеры.

У мужчин третье место сумел завоевать международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев, сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

У женщин на второй ступени пьедестала также представитель Харькова , гроссмейстер Юлия Макаренкова.

Турнир стал по-настоящему элитным так как из 38 участников из 10 стран мира в нем приняли участие 14 международных гроссмейстеров -мужчин и 4 у женщин.

За призовые места была борьба до конца и всё решил лучший показатель индивидуального коэффициента спортсменки.У женщин Наталья Садовска из Польши вышла на первое место только в последнем туре. Еще за тур до конца соревнований лидировала Макаренкова, но в последней партии она проиграла камерунцу.

В свою очередь, в мужском турнире россиянин Иван Трофимов на старте выиграл три партии и удержал лидерство до конца соревнований, набрав итоговые 13 баллов. В борьбу за место в призовой тройке вошёл украинец Юрий Аникеев и успешно финишировал на третьей позиции, завоевав такие необходимые рейтинговые очки. Он оказался вторым по дополнительным показателям (третьим - в итоговой таблице) в заочной борьбе девять (!) гроссмейстеров, которые набрали пго 11 очков.

Турнир в Турции проходил с 15 по 23 сентября.