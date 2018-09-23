Бубка поздравил дзюдоистку Белодед и ее родителей-наставников с победой на чемпионате мира

Во время встречи прославленный олимпиец Сергей Бубка обменялся с юной чемпионкой мыслями и впечатлениями относительно победы на планетарном форуме, путей физического и психологического восстановления, дальнейшего развития и подготовки к Олимпийским играм в Токио-2020.

Сегодня в Олимпийском доміі президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка тепло встретил новоиспеченную чемпионку мира по дзюдо Дарью Белодед, ее родителей-наставников Светлану Кузнецову и Геннадия Белодеда, президента Федерации дзюдо Украины Романа Насирова.

Замечательным поводом для встречи стало блестящее выступление 17-летней украинки на чемпионате мира, который проходит в азербайджанском Баку. В весовой категории 48 кг Дарья получила медаль высшей пробы, сообщает официальный сайт НОК.

Во время встречи прославленный олимпиец Сергей Бубка обменялся с юной чемпионкой мыслями и впечатлениями относительно победы на планетарном форуме, путей физического и психологического восстановления, дальнейшего развития и подготовки к Олимпийским играм в Токио-2020.

«Кажется, мы недавно только радовались триумфу Дарьи на прошлогоднем чемпионате Европе, а уже сейчас она на высшей ступеньке чемпионата мира. Действительно, это невероятный результат: Даша стала самой юной чемпионкой мира в истории мирового дзюдо (17 лет), перед этим одержав победы на чемпионатах мира и Европы в младших возрастных категориях», - сказал Сергей Бубка.

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Он отметил, что Даша – не просто великолепная спортсменка, но и социально активная личность вне спортивных арен, участница всех мероприятий Национального олимпийского комитета Украины и является замечательным примеромс для молодого поколения.

Президент НОК поблагодарил наставников спортсменки – Геннадия Григорьевича и Светлане Олеговне. «Очень радует, что есть такие спортивные династии. Думаю, совмещать две роли – родителей и тренеров – вдвое сложнее, но вы очень хорошо выполняете эту миссию. Результаты Даши – яркое тому подтверждение», - сказал Сергей Бубка.

Он также выразил искренние слова благодарности Роману Насірову и всему коллективу Федерации дзюдо. «За три соревновательных дня на чемпионате мира у нас уже две медали. Желаю, чтобы мы еще получили хорошие новости из Баку с чемпионата мира», - добавил он.

Со своей стороны, гости Олимпийского дома искренне поблагодарили за постоянную поддержку и внимание Олимпийскому комитету во главе с Сергеем Бубкой, заверив, что будут продолжать плодотворно работать и уверенно идти к новым свершениям на пути к олимпийскому Токио-2020.