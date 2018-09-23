Цуренко проиграла россиянке Касаткиной в первом круге турнира в Китае

Матч завершился в двух партиях со счетом 4:6, 5:7.

В Ухане (Китай) завершился матч 1-го круга теннисного турнира Dongfeng Motor Wuhan Open, где украинка Леся Цуренко проиграла россиянке Дарье Касаткиной.

Матч завершился со счетом 4:6, 5:7, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка тдопустила в два раза больше двойных ошибок, чем соперница - шесть против трех, выиграла меньше геймов на чужой подаче - брейк-поинтов - четыре против шести, а также выиграла 65 розыгрышей мячей против 77 у соперницы.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в турнире также принимает участие Элина Свитолина, которая благодаря своему высокому рейтингу вступит в борьбу со второго раунда соревнований.

Турнир в Ухани проходит с 20 по 29 сентября.