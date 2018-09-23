Львовский "Барком-Кажаны" и южненский "Химик" выиграли Суперкубок Украины по волейболу
10:54, 23 сентября 2018Другое
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Южненская женская команда сделала хет-трик, львовяне - дубль.
Львовские Барком-Летучие мыши выиграли Суперкубок Украины среди мужских команд / fvu.in.ua
В Луцке состоялись матчи за Суперкубок Украины-2019 по волейболу среди мужских и женских команд.
Трофеи выиграли мужской "Барком-Кажаны" из Львова и женский "Химик" из Южного, сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.
Если в женском противостоянии преимущество «Химика» в очередной раз оказалась ощутимым, то волейболисты из Львова и Хмельницкого подарили зрителям настоящий захватывающий и непредсказуемый триллер! А триумфатором из него в итоге вышел тот, кто приложил для этого немножечко больше эмоционального вдохновения и бесшабашности, тактической дисциплины и технической рассудительности.
ХИМИК – ГАЛИЧАНКА-ТНЭУ-ГАДЗ– 3:0 (25:12, 25:21, 25:9)
БАРКОМ-ЛЕТУЧИЕ МЫШИ – НОВАТОР– 3:2 (19:25, 25:16, 25:18, 28:30, 15:11)
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