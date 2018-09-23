цей матеріал доступний українською

Львовский "Барком-Кажаны" и южненский "Химик" выиграли Суперкубок Украины по волейболу

10:54, 23 сентября 2018
Другое
166 0
Львовские Барком-Летучие мыши выиграли Суперкубок Украины среди мужских команд / fvu.in.ua

Трофеи выиграли мужской "Барком-Кажаны" из Львова и женский "Химик" из Южного, сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.

Если в женском противостоянии преимущество «Химика» в очередной раз оказалась ощутимым, то волейболисты из Львова и Хмельницкого подарили зрителям настоящий захватывающий и непредсказуемый триллер! А триумфатором из него в итоге вышел тот, кто приложил для этого немножечко больше эмоционального вдохновения и бесшабашности, тактической дисциплины и технической рассудительности.

ХИМИК – ГАЛИЧАНКА-ТНЭУ-ГАДЗ– 3:0 (25:12, 25:21, 25:9)

БАРКОМ-ЛЕТУЧИЕ МЫШИ – НОВАТОР– 3:2 (19:25, 25:16, 25:18, 28:30, 15:11)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #волейбол#Суперкубок Украины