Львовский "Барком-Кажаны" и южненский "Химик" выиграли Суперкубок Украины по волейболу

Южненская женская команда сделала хет-трик, львовяне - дубль.

В Луцке состоялись матчи за Суперкубок Украины-2019 по волейболу среди мужских и женских команд.

Трофеи выиграли мужской "Барком-Кажаны" из Львова и женский "Химик" из Южного, сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.

Если в женском противостоянии преимущество «Химика» в очередной раз оказалась ощутимым, то волейболисты из Львова и Хмельницкого подарили зрителям настоящий захватывающий и непредсказуемый триллер! А триумфатором из него в итоге вышел тот, кто приложил для этого немножечко больше эмоционального вдохновения и бесшабашности, тактической дисциплины и технической рассудительности.

ХИМИК – ГАЛИЧАНКА-ТНЭУ-ГАДЗ– 3:0 (25:12, 25:21, 25:9)

БАРКОМ-ЛЕТУЧИЕ МЫШИ – НОВАТОР– 3:2 (19:25, 25:16, 25:18, 28:30, 15:11)