Верняев завоевал золото и серебро на этапе Кубка мира Challenge

Олимпийский чемпион Рио-2016 успешно провел первое соревнование в составе сборной после восстановления от травмы плеча.

В Сомбахтей (Венгрия) проходит этап Кубка мира (Challenge) по спортивной гимнастике, где успешно выступает украинец Олег Верняев.

Наш олимпийский чемпион Рио-2016 завеовал золото и серебро в сегодняшних финалах, сообщает официальный сайт соревнований.

Верняев победил в соревнованиях на коне, набрав 14,65 очка. Также он стал вторым в вольных упражнениях с результатом в 14,05 очка. Его опередил лишь израильтянин Артем Долгопят.

Как сообщал УНИАН, ранее Олег Верняев пропустил более полугода после операций на плече и ноге, но уже успел победить в пятом туре Бундеслиги.