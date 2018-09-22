Верняев завоевал золото и серебро на этапе Кубка мира Challenge
21:39, 22 сентября 2018Другое
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Олимпийский чемпион Рио-2016 успешно провел первое соревнование в составе сборной после восстановления от травмы плеча.
Верняев выиграл в упражнении на коне на этапе Кубка мира / enbw-dtbpokal.de
В Сомбахтей (Венгрия) проходит этап Кубка мира (Challenge) по спортивной гимнастике, где успешно выступает украинец Олег Верняев.
Наш олимпийский чемпион Рио-2016 завеовал золото и серебро в сегодняшних финалах, сообщает официальный сайт соревнований.
Верняев победил в соревнованиях на коне, набрав 14,65 очка. Также он стал вторым в вольных упражнениях с результатом в 14,05 очка. Его опередил лишь израильтянин Артем Долгопят.
Как сообщал УНИАН, ранее Олег Верняев пропустил более полугода после операций на плече и ноге, но уже успел победить в пятом туре Бундеслиги.
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