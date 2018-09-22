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Верняев завоевал золото и серебро на этапе Кубка мира Challenge

21:39, 22 сентября 2018
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Верняев выиграл в упражнении на коне на этапе Кубка мира / enbw-dtbpokal.de

Наш олимпийский чемпион Рио-2016 завеовал золото и серебро в сегодняшних финалах, сообщает официальный сайт соревнований.

Верняев победил в соревнованиях на коне, набрав 14,65 очка. Также он стал вторым в вольных упражнениях с результатом в 14,05 очка. Его опередил лишь израильтянин Артем Долгопят.

Как сообщал УНИАН, ранее Олег Верняев пропустил более полугода после операций на плече и ноге, но уже успел победить в пятом туре Бундеслиги.

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Теги: #сборная Украины#Кубок мира#спортивная гимнастика#Олег Верняев