Свитолина и Цуренко сыграют на турнире в китайском Ухане

Две лучших украинских теннисистки вернутся на корт в ближайшие дни.

Элина Свитолина и Леся Цуренко примут участие в турнире WTA Premier с призовым фондом в 2,7 миллиона долларов в китайском Ухане.

Свитолина получила шестой номер посева и пропустит первый раунд, а во втором сыграет с победительницей противостояния Арины Соболенко и Карлы Суарес-Наварро, сообщает SportArena.

Первая ракетка Украины готовится к этому турниру под руководством американского тренера Ника Савиано.

Именно талантливая белорусская теннисистка Соболенко в прошлом месяце выиграла награду прорыву месяца в WTA.

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Леся Цуренко сыграет в первом раунде против россиянки Дарьи Касаткиной, которая получила 13-й посев. Матч начнется 23 сентября в 9:00.

Это третье выступление второй ракетки Украины на этом турнире. Ее лучший результат – вылет во втором раунде в 2015 году.