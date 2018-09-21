В Днепре стартовал чемпионат мира по воднолыжному спорту

Во время мирового чемпионата мастерам катания на водных лыжах из Австрии, Бельгии, Беларуси, Франции, Германии, Израиля, Японии, Голландии и других стран будет противостоять и украинская сборная.

21 сентября в Днепре начался чемпионат мира по воднолыжному спорту по версии за электротягой. В рамках программы мэра Бориса Филатова «Днепр – спортивная столица» город уже второй раз принимает международные соревнования такого уровня. Двухдневное первенство собрало около шестидесяти сильнейших спортсменов из 12 стран мира. Они будут соревноваться в слаломе, фигурном катании и прыжках с трамплина.

«Для нас это очень важно. Во второй раз международное сообщество воднолыжников доверило нам проведение этого чемпионата. Это свидетельствует о высоком организационном авторитете Днепра», – отметил заместитель городского головы Александр Шикуленко.

Во время мирового чемпионата мастерам катания на водных лыжах из Австрии, Бельгии, Беларуси, Франции, Германии, Израиля, Японии, Голландии и других стран будет противостоять и украинская сборная. Команду представляют спортсмены днепровской детско-юношеской спортивной школы воднолыжного спорта и вейкбординга и воднолыжного клуба «Сентоза».

По словам президента Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины Алексея Мартынова, главным преимуществом, которое позволило Днепру принимать это мировое первенство, является именно воднолыжный стадион. Его считают одним из лучших в Европе. Он отвечает всем требованиям спортсменов.

Воднолыжница из Беларуси Анна Стрельцова уже не впервые будет покорять трассу в Днепре. Во время церемонии открытия мирового первенства девушке вручили награду «Спортсменка года».

«Мы уже проехали предыдущие круги. Я везде попала в финал. Стадион шикарный. Условия очень хорошие. Раньше я приезжала сюда, когда выступала в категории до 17 лет», – рассказала белоруская спортсменка.

Чемпионат будет проходить на базе воднолыжного клуба «Сентоза». Время проведения – в субботу, с 7:30 до 15:00. Спортсмены будут конкурировать в фигурном катании, слаломе и прыжках с трамплина. Вход свободный.