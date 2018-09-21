Георгий Зантарая стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

Украинский спортсмен одержал шестую медаль на чемпионатах мира.

На чемпионате мира по дзюдо в Баку украинец Георгий Зантарая завоевал бронзовую медаль.

Украинец выиграл "утешительную" схватку за бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.

Вылетев в четвертьфинале, Зантарая выиграл утешительную схватку за право соревноваться в бронзовом финале. Его соперником был Тал Фликкер, первый номер мирового рейтинга. Предыдущие две очные схватки выиграл именно Тал.

Читайте такжеДарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо (видео)

Но в бронзовом финале чемпионата мира Георгий не оставил ни одного шанса сопернику: он доминировал с первой и до последней секунды. Фликкер мог только защищаться. Сначала соперник украинца получил желтую карточку за пассивное ведение схватки, а потом пропустил прием на оценку ваза-ари.

За последнюю минуту Фликкер не создал ничего: Зантарая уверенно отзащищался, одержал победу, а вместе с ней и завоевал бронзовую медаль.

Для Георгия Зантарая — это шестая медаль на чемпионатах мира. Ранее он выигрывал одно золото, одно серебро и три бронзы. Это первая награда для Георгия с 2014 года.