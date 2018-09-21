В Украине отпраздновали Международный день студенческого спорта

Эпицентром празднования стал харьковский СК «Локомотив», где 5 000 студентов приняли участие в мастер-классах по различным видам спорта – от настольного тенниса до исторических боев.

В Украине к празднованию Международного дня студенческого спорта по разным городам присоединилось 50 000 юношей и девушек из 311 высших учебных заведений.

Эпицентром празднования стал харьковский СК «Локомотив», где 5 000 студентов приняли участие в мастер-классах по различным видам спорта – от настольного тенниса до исторических боев.

Среди известных атлеток были Марина Килипко, бронзовая призерка чемпионата Европы по прыжкам с шестом в помещении, Екатерина Табашник, чемпионка Европы среди юниоров в прыжках в высоту, Лиза Яхно и Екатерина Садурська, многократные медалистки чемпионата Европы по артистическому плавание. Поздравили студентов с праздником Юлия Светличная, председатель Харьковской ОГА Роман Надо, заместитель министра образования и науки Украины; Николай Мовчан, заместитель министра молодежи и спорта Украины; Евгений Имас, президент Спортивного студенческого союза Украины, ректор Национального университета физического воспитания и спорта Украины; Вадим Стеценко, председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины, ректоры более 20 отечественных вузов.

«Студенческий спорт – спорт, который объединяет, вдохновляет, делает сильнее. В Украине с такими спортсменами, как вы, студенты, все будет хорошо. Занимайтесь спортом, и мы построим сильную, независимую и красивую Украину», – поздравил молодежь Роман Надо.

Международный день студенческого спорта дал старт ХIV Всеукраинской Универсиаде, которая продлится до начала мая 2019 года. В ожидании ее открытия «изюминкой» стал флеш-моб по подтягиванию на перекладине, который одновременно проходил во всех регионах. Харьковский «воркаут» насчитал 25 команд под аплодисменты зрителей ребята подтянулись по 10 раз. Свой мастер-класс вместе с Романом Гребою в этой дисциплине показала юное дарование – восьмилетняя Николь Князева, которая вызвала восторженные возгласы присутствующих, подтянувшись 32 раза (Надо – 13). Девочка является чемпионкой Украины и рекордсменка мира по воркауту, дзюдо и спортивной гимнастике и обладательницей 25 мировых рекордов. Народными танцами, показательными выступлениями по гимнастике и спортивной аэробике, драйвовой игрой строевого подразделения барабанниць Харьковского национального университета стартовало собственное открытие Универсиады.

Завершилась событие футзальною встречей сборных команд ФАСК (Киев) и ХНУ (Харьков), где киевляне победили со счетом 2:0.