Чемпионка Европы по легкой атлетике перебегала футболистов "Вереса"

Прищепа бежала вполсилы, но все равно была на две головы быстрее всех мужчин.

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа в рамках проекта MyRivne соревновалась с футболистами «Вереса» на беговой дорожке стадиона «Авангард» в Ровно.

Прищепа бежала вполсилы, но все равно была на две головы быстрее всех мужчин, сообщает Трибуна.

Также Прищепа рассказала о силе воли, Усэйне Болте и родном городе. Отдельным пунктом речь шла об условиях тренировок:

– Если бы у меня были серьезные средства, прежде всего я бы построила хороший спортивный комплекс для всего. С бассейном, дорожками. А не так, что проект на стадион сделан больше под футбол, а не легкую атлетику. Хотя у нас легкая атлетика на более престижном уровне в городе, чем футбол. Если бы я, будучи мамой, привела своего ребенка и увидела п*здец, который на том стадионе. И под трибунами, где дети должны тренироваться, я бы не отдала ребенка на такое. У нас просто ж*па, конкретная ж*па. Если на улице -15 зимой, то там где я занимаюсь, температура -12. Просто ветер не дует в лицо, и снег на голову не падает. Но если дождь, то падает, потому что трибуна протекает. Там стоит ведро, тряпка, миска – и вперед. Этот ужас как был, так и остается. Нам 2-3 года обещают грандиозный проект, который рисовали, перерисовали. Тендеры играют, переигрывают, до сих пор разыгрывают. Никто ничего не делает, - отметила чемпионка Европы.

На видео с 17.45: