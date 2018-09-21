Кличко поздравил киевлянку Дарью Билодид с победой на чемпионате мира по дзюдо
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил самую молодую чемпионку мира по дзюдо, 17-летнюю киевлянку Дарью Билодид, которая завоевала золото на чемпионате мира в Баку.
Поздравления Кличко разместил на своей странице в социальной сети Facebook.
“У Украины еще одна победа! Спортивная. Поздравляю самую молодую чемпионку мира по дзюдо, 17-летнюю киевлянку Дарью Билодид, которая завоевала золото на чемпионате мира в Баку. Дарья - пример того, как упорным трудом достичь цели и воплотить мечту”, - написал Кличко.
Он отметил, что Дарья из семьи дзюдоистов. Спортом начала заниматься еще маленькой - в 5 лет художественной гимнастикой, потом дзюдо.
“Мама девушки - ее тренер, а отец - чемпион Европы по дзюдо. Спасибо, Дарина, за победу твою и Украины! И поздравляю твоих родителей - эта победа и их труд, поддержка, и реализованные амбиции. Новых тебе вершин!”, - отметил Виталий Кличко.
Напомним, 20 сентября 2018 года 17-летняя Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо, одолев в финале опытную японку Фуну Танаки.