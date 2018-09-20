Дарья Билодид стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо (видео)

Украинка первенствовала на турнире в столице Азербайджана Баку.

17-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала чемпионкой мира.

В финальном поединке украинка за две минуты выиграла иппоном у Фуны Танаки из Японии, которая побеждала на мировом первенстве в 2017-м году, сообщает Sport.ua. \

Победу украинке принес прием под названием о-учи-гари (зацеп изнутри голенью).

Это вторая золотая медаль украинцев за всю историю проведения чемпионатом мира по дзюдо. В 2009 году Георгий Зантарая выиграл ЧМ, который проходил в Роттердаме.

Также стоит отметить, что Даша стала самой молодой чемпионкой мира по дзюдо в истории! Предыдущий рекорд принадлежал японке Рийоко Тамуре, которая выиграла золото в 1993 году в 18 лет и 1 месяц.

Билодид в текущем сезоне не знает горечи поражений. На ее счету победы на двух турнирах серии Grand Prix, на двух турнирах серии Grand Slam и на Кубке Европы в Словении.

Как сообщал УНИАН, в 2017-м году Билодид выиграла чемпионат Европы в возрасте 16-ти лет.