WADA временно восстановило статус Российского антидопингового агентства

Глава WADA отметил, что до конца года агентство должно получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома организации.

За восстановление статуса РУСАДА проголосовали большинство членов исполкома, говорится в твиттере организации.

Глава WADA отметил, что до конца года агентство должно получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

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«Если до конца года база данных не будет предоставлена, РУСАДА вновь будет лишено своего статуса», — добавил он.

Напомним, что РУСАДА лишилось аккредитации WADA на основании отчета комиссии Ричарда Паундао допинге в российской легкой атлетике. Антидопинговая деятельность на территории России осуществляется с помощью британского UKADA.

Напомним, российских атлетов допустили на Олимпийские игры-2018 под нейтральным флагом, правда уже в Пхенчхане еще двое российских спортсменов попались на допинге.