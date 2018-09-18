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В США на поле для гольфа убили известную гольфистку

11:57, 18 сентября 2018
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Известную гольфистку убили в результате разбойного нападения / sport.ua

Полиция установила, что на девушку было совершено нападение, сообщает Sport.ua со ссылкой на ESPN.

В убийстве гольфистки подозревается 22-летний Коллин Дэниел Ричардс, местонахождение которого на данный момент неизвестно.

В апреле 2018 года Аросамена выиграла студенческий турнир по гольфу в конференции Big 12. В этом году она также приняла участие в чемпионате США среди женщин. В июле 2017 испанка выиграла чемпионат Европы по гольфу среди любителей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Казахстане был убит известный фигурист Денис Тен.

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Теги: #убийство#чемпионат Европы#гольф