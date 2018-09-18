В США на поле для гольфа убили известную гольфистку
11:57, 18 сентября 2018Другое
1010 0
В июле 2017 испанка Селия Баркин Аросамена выиграла чемпионат Европы по гольфу среди любителей.
Известную гольфистку убили в результате разбойного нападения / sport.ua
22-летняя испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена была найдена мёртвой на поле для гольфа в городе Эймсе (США).
Полиция установила, что на девушку было совершено нападение, сообщает Sport.ua со ссылкой на ESPN.
В убийстве гольфистки подозревается 22-летний Коллин Дэниел Ричардс, местонахождение которого на данный момент неизвестно.
В апреле 2018 года Аросамена выиграла студенческий турнир по гольфу в конференции Big 12. В этом году она также приняла участие в чемпионате США среди женщин. В июле 2017 испанка выиграла чемпионат Европы по гольфу среди любителей.
Как сообщал УНИАН, ранее в Казахстане был убит известный фигурист Денис Тен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter