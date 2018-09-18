Белоруске передали бронзу Олимпиады-2008, отобранную у украинской пятиборки Терещенко

Наша спортсменка не прошла углубленный допинг-тест спустя 9 лет после Игр.

Чемпионка мира по современному пятиборью белоруска Анастасия Прокопенко получила олимпийскую бронзовую медаль.

Её прежней владелицей была украинка Виктория Терещук, сообщает Prosport.ua.

Напомним, что эту награду Терещук выиграла на Играх 2008 года в Пекине. Однако впоследствии она была поймана на употреблении запрещённых препаратов и лишена награды. 10 лет назад тогда ещё 22-летняя Прокопенко закончила соревнования на четвёртом месте на своей первой Олимпиаде. А впоследствии, так и не смогла пробиться на подиум на Играх-2012 в Лондоне и в Рио-2016.

В 2017 году проба Терещук была перепроверена с помощью самых последних технологий и оказалась позитивной. В результате медаль передали белорусской спортсменке.

Специальная церемония с вручением медали Прокопенко состоялась в Мехико.

“Я очень долго ждала эту медаль, – сказала белоруска. – Я принимаю это близко к сердцу и думаю, что она поможет мне показать хороший результат на следующей Олимпиаде в Токио. Моя мечта – оказаться на подиуме и эта награда очень повышает мою мотивацию”.