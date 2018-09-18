цей матеріал доступний українською

Белоруске передали бронзу Олимпиады-2008, отобранную у украинской пятиборки Терещенко

11:04, 18 сентября 2018
Другое
363 0
Прокопенко получила бронзовую медаль Олимпиады 10-летней давности / uipmworld.org

Её прежней владелицей была украинка Виктория Терещук, сообщает Prosport.ua.

Напомним, что эту награду Терещук выиграла на Играх 2008 года в Пекине. Однако впоследствии она была поймана на употреблении запрещённых препаратов и лишена награды. 10 лет назад тогда ещё 22-летняя Прокопенко закончила соревнования на четвёртом месте на своей первой Олимпиаде. А впоследствии, так и не смогла пробиться на подиум на Играх-2012 в Лондоне и в Рио-2016.

В 2017 году проба Терещук была перепроверена с помощью самых последних технологий и оказалась позитивной. В результате медаль передали белорусской спортсменке.

Специальная церемония с вручением медали Прокопенко состоялась в Мехико.

“Я очень долго ждала эту медаль, – сказала белоруска. – Я принимаю это близко к сердцу и думаю, что она поможет мне показать хороший результат на следующей Олимпиаде в Токио. Моя мечта – оказаться на подиуме и эта награда очень повышает мою мотивацию”.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #допинг#Олимпийские игры#современное пятиборье