Две украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

Элина Свитолина сохранила за собой 6-ю строчку.

Украинки Ангелина Калинина и Марта Костюк обновили личные рекорды в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который был опубликован сегодня.

Калинина занимает рекордное для себя 112-е место в мировом реестре, а 16-летняя Костюк находится на 123-й строчке. Интересно, что обе спортсменки поднялись на одну строчку по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Об этом сообщает сайт WTA.

Читайте такжеСтаховский обыграл Соузу и принес победу сборной Украины в матче Кубка Дэвиса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой шестое место в мире. Леся Цуренко также осталась на прежнем месте, имея 26-й номер рейтинга. В сотню лучших теннисисток мира также входят Катерина Бондаренко (№83) и Даяна Ястремская (№97). Отметим прогресс Катерины Козловой (№117), которая поднялась на шесть позиций.