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Украинка Терлюга выиграла золото на этапе премьер-лиги по каратэ в Берлине

13:02, 17 сентября 2018
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Анжелика Терлюга / wkf.net

В весовой категории 55 кг Терлюга в финале одолела эстонку Ли Лирисман – 4:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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Также в этой весовой категории украинка Анастасия Мястковская заняла 7-е место.

В весе свыше 68 кг Анастасия Степашко также показала 7-й результат.

Среди мужчин в весовой категории 60 кг украинец Игорь Ухнич стал 7-м.

Как сообщал УНИАН, украинские каратисты добыли золото и бронзу в отборе на Олимпийские игры-2020.

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Теги: #каратэ#Анжелика Терлюга