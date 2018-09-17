Украинка Терлюга выиграла золото на этапе премьер-лиги по каратэ в Берлине

В весовой категории до 55 кг Анжелика Терлюга в финале одолела эстонку Ли Лирисман – 4:0.

Украинка Анжелика Терлюга выиграла этап премьер-лиги по каратэ в Берлине. В весовой категории 55 кг Терлюга в финале одолела эстонку Ли Лирисман – 4:0. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Читайте такжеДзюдоистка Каланина и каратистка Терлюга получили награды НОК лучшим спортсменам месяца (фото, видео) Также в этой весовой категории украинка Анастасия Мястковская заняла 7-е место. В весе свыше 68 кг Анастасия Степашко также показала 7-й результат. Среди мужчин в весовой категории 60 кг украинец Игорь Ухнич стал 7-м. Как сообщал УНИАН, украинские каратисты добыли золото и бронзу в отборе на Олимпийские игры-2020.

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