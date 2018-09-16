Украинки выиграли бронзу в последний день чемпионата мира по художественной гимнастике
20:55, 16 сентября 2018Другое
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Это единственная медаль сборной Украины на турнире.
Сборная Украины по художественной гимнастике / ukraine-rg.com.ua
Украинские гимнастики завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в болгарской Софии.
Украинки заняли третье место в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, набрав в сумме 21,400 балла. Первыми стали итальянки (22,500 балла), а серебро - у россиянок (22,200 балла).
Это единственная медаль сборной Украины на чемпионате мира, который проходил с 11-го по 16 сентября.
Победу в медальном зачете одержали россиянки - 12 наград, среди которых семь золотых, две серебряные и три бронзовые. Второе место заняла сборная Италии – 6 наград (1, 2, 3). Третьими стали хозяйки соревнований из команды Болгарии – 3 (1, 1, 1).
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