Кениец Кипчоге установил новый мировой рекорд в марафонском беге (фото)

Элиуд Кипчоге улучшил предыдущее достижение более чем на минуту.

Кениец Элиуд Кипчоге одержал победу на Берлинском марафоне, установив новый мировой рекорд. 33-летний спортсмен преодолел дистанцию 42 194 метра за 2 часа 1 минуту 39 секунд.

Таким образом, Кипчоге на 1 минуту 18 секунд превзошёл достижение соотечественника, Денниса Кипруто Киммето, показанное им также на Берлинском марафоне в 2014 году.

Второе и третье места также заняли представители Кении. Вторым с отставанием в 4 минуты 44 секунды от победителя финишировал Амос Кипруто, а третьим стал Уилсон Кипсанг, проигравший Кипчоге 5 минут 9 секунд, сообщает официальный сайт турнира.

Элиуд Кипчоге – трехкратный победитель Берлинского и Лондонского марафонов, а также действующий чемпион Олимпиады-2016.