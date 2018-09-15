Пловец Говоров выиграл 50-метровку баттерфляем на втором этапе Кубка мира подряд

После победы в Казани украинец вновь стал сильнейшим в Дохе.

В Дохе (Катар) завершился второй этап Кубка мира по плаванию, где украинец Андрей Говоров завоевал вторую подряд золотую награду на дистанции 50 метров баттерфляем.

Говоров проплыл дистанцию 22,82 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец опередил американца Майкла Эндрю на 0,39 секунды, и Райана Кетци из ЮАР на 0,72.

Это второй успех Говорова на втором этапе Кубка мира подряд. Неделю назад в российской Казани украинец также первенствовал на этой дистанции.Также неделю назад украинец завоевал бронзу - на дистанции 50 метров вольным стилем Говоров финишировал третьим с результатом 22,03 секунды.