Стаховский обыграл Соузу и принес победу сборной Украины в матче Кубка Дэвиса

Сборная Украины победила соперника с общим счетом 3:1.

В Буче (Киевская область) завершился матч Кубка Дэвиса Украина - Португалия, где в четвертом поединке Сергей Стаховский обыграл Жоао Соузу и принес команде третье победное очко.

Игра завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продлился 2 часа и 07 минут.

Украинец имел полное преимущество над соперником в первой партии, но затем Соуза сумел перехватить инициативу и выиграть вторую партию.

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В решающем третьем сете плотная борьба "очко в очко" шла до счета 4:4, когда на подаче Стаховского было 0:40 и тройной брейк-поинт у соперника. Находясь в шаге от скрытого матч-бола португалец не смог использовать свой шанс а затем, видимо, сильно расстроившись, упустил и следующий гейм, уже на своей подаче.

Таким образом, украинцы после первого "ничейного" дня, одержали в субботу две драматичные победы - в паре и одиночке - и выиграли матч в целом. Общий счет после этой игры стал 3:1 в пользу сборной Украины.

Сборная Украины сохранила прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса на следующий сезон-2019 и, при удачной игре в нвоом сезоне, сможет претендовать на попакдание в Мировую группу в сезоне-2020.