Украинская четверка парная завоевала бронзу ЧМ по академической гребле
В Пловдиве (Болгария) завершился очередной день чемпионата мира по академической гребле, где сборная Украины завоевала бронзовую медаль.
Наши спортсмены завоевали награду в финале мужского заезда среди четверок парных, сообщает официальный сайт соревнований.
Результат победителей - квартета из сборной Италии - составил 5 минут 35, 31 секунды. Наша четверка отстала от соперника на 1,97 секунды, пропустив вперед также команду Австралии.
В составе нашей команды выступали Дмитрий Михай, Сергей Грин, Александр Надтока и Иван Довгодько.
Это первая и единственная медаль сборной Украины на нынешнем чемпионате мира. Больше в финалах представителей сборной страны не будет.
Чемпионат мира по академической гребле проходит в Болгарии с 9 по 16 августа.