Президент Федерации биатлона Украины Брынзак: россиянок никто не звал

Президент украинской федерации подчеркнул, что организация не занималась приглашением трех российских биатлонисток.

В начале августа сообщалось, что три российских биатлонистки — Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко — перейдут под украинский флаг. Они участвовали в чемпионате Украины по летнему биатлону, проходящем в Тисовце.

Однако факт выступлений российских биатлонисток за Украину вызвал возмущение среди болельщиков. Недавно же стало известно, что в России не будут препятствовать переходу спортсменок. По словам президента украинской федерации, они сами решили выступать в составе сине-желтых, их никто не приглашал, сообщает SportArena.

«Неужели никто не хочет понять, что мы никого не приглашали? У них родители украинцы, много родных в Киеве проживает. Они имеют право заниматься биатлоном на общих основаниях и отбираться на соревнования без всяких преференций. Не ищите только «зраду» и негатив в наших действиях. И хорошо, что к нам приходят спортсмены, ведь, к сожалению, много покидают Украину. Так что, лучше терять или получать?» — написал Брызнак под одним из комментариев в Facebook.

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«На этих спортсменок за время их пребывания в Украине не потрачено ни одной гривны государственных средств. Пока они не попадут в сборную команду и не будут зачислены в штат Министерства, все обеспечение идет за спонсорские средства людей, которые их решили поддержать».

В конце августа сообщалось, что федерация биатлона Украины не будет препятствовать выступлениям єкс-россиянина и биатлониста сборной Украины Александра Жирного в составе российской сборной.