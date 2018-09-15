Молчанов и Стаховский выиграли пару матча Кубка Дэвиса у Португалии

Сборная Украины повела в общем счете в начале второго дня - 2:1.

В Буче (Киевская область) завершилась парная встреча матча Кубка Дэвиса Украина - Португалия, в котором Денис Молчанов и Сергей Стаховский противостояли Гаштао Элиасу и Жоау Соузе.

Игра завершилась со счетом 6:4, 3:6 7:6 (5), сообщает официальный сайт соревнований.

Игра продолжалась 2 часа 07 минут.

Украинцы уверенно начали матч и сумели в первой партии сделать один "лишний брейк". Но, начиная со второго сета соперники перехватили инициативу. Они уверенно выиграли партию с разницей в три гейма - 6:3, а в середине третьего сета добились аналогичного преимущества - 4:1.

Но, в этот момент украинцы показали, что не сломлены, сумели выровнять игру, а в решающем 13-м гейме добились минимально возможного преимущества в два очка - 7:5.

Таким образом, общий счет в матче Украина - Португалия стал 2:1.

Также сегодня состоятся два очных матча Стаховский - Соуза и Илья Марченко - Педро Соуза. Украинцам до общей победы в матче достаточно выиграть одну из двух встреч.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Португалия проходит в рамках 1-го раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Победитель гарантирует себе место в Первой группе на сезон-2019. Проигравший будет бороться за то, чтобы не вылететь Вторую группу на сезон-2019 с командой ЮАР 26-27 октября.