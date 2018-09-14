Бывшая российская спортсменка подписала письмо канадцев против РУСАДА

Тхэквондистка Дарья Перегудова имеет и канадское, и российское гражданство.

Ассоциация спортсменов сборной Канады выступила с заявлением в поддержку комиссии спортсменов Британского антидопингового агентства с призывом не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство.

Заявление направлено в адрем Всемирного антидопингового агентства ВАДА, сообщает Чемпионат

«Как было написано, Россия всё ещё не выполнила двух пунктов „дорожной карты“. Восстановление РУСАДА при любом другом условии, кроме полного выполнения „дорожной карты“, даст сигнал международному спортивному сообществу, что правила нарушены, а все последствия — это просто угрозы. Такое решение нанесёт колоссальный удар по единству и сплочённости мирового спорта.

Мы поддерживаем усилия России, которые она предпринимает для реанимации токсичной окружающей среды в спортивной сфере. Мы также поддерживаем чистых спортсменов, которые пострадали из-за ситуации, вышедшей за рамки конкретно их участия в соревнованиях. Мы одобряем и поддерживаем то, что ВАДА по-прежнему позволяет чистым российским спортсменам выступать и обеспечивает им надёжную защиту. Тем не менее пока Россия не продемонстрирует полную и безоговорочную приверженность критериям „дорожной карты", необходимо продолжать гнуть эту линию», — говорится в заявлении ассоциации.

Отметим, что президентом Ассоциации является тхэквондистка Дарья Перегудова, которая имеет и канадское, и российское гражданство. С 2007 года Дарья представляла на международных соревнованиях Россию.

Вопрос о восстановлении РУСАДА в правах планируют рассмотреть на ближайшем исполкоме ВАДА 20 сентября.

В ноябре 2015 года Россия получила обвинения в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, работа Московской антидопинговой лаборатории была приостановлена. Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал не восстанавливать РУСАДА до полного выполнения дорожной карты. В ноябре 2017-го на заседании ВАДА в Сеуле было принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах.