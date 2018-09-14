Стаховский сравнял счет в матче Кубка Дэвиса Украина - Португалия

Украинец легко обыграл Педро Соузу в двух партиях.

В Буче (Киевская область) завершился первый игровой день матча Кубка Дэвиса Украина - Португалия, где во втором поединке украинец Сергей Стаховский одолел Педро Соузу в двух партиях.

Игра завершилась легкой победой украинца - 6:3, 6:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок продолжался всего 1 час 04 минуты.

Португалец уже в первом гейме упал на жесткий корт в попытке достать укороченный удар в исполнении Стаховского и травмировался. Трудно сказать, насколько повлиял этот эпизод на дальнейшие события в игре, но Стаховский имел полное преимущество.

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Наш спортсмен выполнил 5 эйсов против 1 - у соперника, сделал две двойные ошибки (четыре - у португальца), и реализовал 4/5 брейк-поинта против 1/4 у соперника.

Всего Стаховский выиграл 63 розыгрыша мяча, против 41 - у португальца.

Таким образом, счет в матче стал 1:1.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Португалия проходит в рамках 1-го раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Победитель гарантирует себе место в Первой группе на сезон-2019. Проигравший будет бороться за то, чтобы не вылететь Вторую группу на сезон-2019 с командой ЮАР 26-27 октября.

Завтра, в решающий день матча, состоятся парный и два одиночных поединка, где Илья Марченко и Стаховский поменяются соперниками.