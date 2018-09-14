Марченко проиграл первый поединок матча Кубка Дэвиса Украина - Португалия

Украинец проиграл в трех партиях Жоао Соузе.

В Буче (Киевская область) стартовал матч Кубка Дэвиса Украина - Португалия, где в первой игре Илья Марченко уступил Жоао Соузе.

Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 3:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Поединок длился 2 часа 18 минут.

Украинец сумел в упорной борьбе выиграть первую партию, но затем, при счете 2:2 во втором сете, словно остановился. Соперник выиграл восемь из девяти последующих геймов. Сначала ему удалось довести до победы первый сет - 6:2, а затем он получил весомое преимущество в третьей и решающей партии - 4:1.

После того как судьба матча была предрешена португалец немного сбавил обороты. Последние четыре гейма соперники по очереди выигрывали на своих подачах - 6:3.

Таким образом, общий счет в матче стал 0:1.

Сегодня также состоится еще один очный поединок - Сергей Стаховский против Педро Соузы, а в субботу - парный и два одиночных поединка, где Марченко и Стаховский поменяются соперниками.

Матч Украина - Португалия проходит в рамках 1-го раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Победитель гарантирует себе место в Первой группе на сезон-2019. Проигравший будет бороться за то, чтобы не вылететь Вторую группу на сезон-2019 с командой ЮАР 26-27 октября.