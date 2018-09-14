Тимощенко завоевал бронзу чемпионата мира по современноюму пятиборью

Наш серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио отстал от дуэта лидеров лишь на 65 очков.

В Мехико (Мексика) завершился финал чемпионата мира по современному пятиборью в мужских соревнованиях, где бронзовую медаль завоевал украинец Павел Тимощенко.

Наш спортсмен набрал 1429 баллов, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец всего на 6 баллов отстал от дуэта лидеров.

Чемпионом мира в этой дисциплине стал британец Джеймс Кук (1435 очка), а Валентин Прайд из Франции с таким же результаттом финишировал вторым.

Ранее сборная Украины завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях. Вместе с Тимощенко награду завоевали Денис Павлюк и Юрий Федечко.

Чемпионат мира по современному пятиборью проходил в Мексике с 6 по 14 сентября.