Тимощенко завоевал бронзу чемпионата мира по современноюму пятиборью
11:09, 14 сентября 2018Другое
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Наш серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио отстал от дуэта лидеров лишь на 65 очков.
Тимощенко стал бронзовым призером чемпионата мира / УНИАН
В Мехико (Мексика) завершился финал чемпионата мира по современному пятиборью в мужских соревнованиях, где бронзовую медаль завоевал украинец Павел Тимощенко.
Наш спортсмен набрал 1429 баллов, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец всего на 6 баллов отстал от дуэта лидеров.
Чемпионом мира в этой дисциплине стал британец Джеймс Кук (1435 очка), а Валентин Прайд из Франции с таким же результаттом финишировал вторым.
Ранее сборная Украины завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях. Вместе с Тимощенко награду завоевали Денис Павлюк и Юрий Федечко.
Чемпионат мира по современному пятиборью проходил в Мексике с 6 по 14 сентября.
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