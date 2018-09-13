Состоялась жеребьевка теннисного матча Украина - Португалия в Кубке Дэвиса
16:32, 13 сентября 2018Другое
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Первыми на корт в пятницу выйдут вторая ракетка Украины Илья Марченко и лидер португальцев Жоау Соуза.
Xsport.ua
Состоялась жеребьевка матча по теннису Украина - Португалия, который пройдет в рамках первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
Первыми на корт в пятницу выйдут вторая ракетка Украины Илья Марченко и лидер португальцев Жоау Соуза. Вторым запуском сыграют Сергей Стаховский — Педро Соуза.
Субботу откроет парное противостояние Стаховский / Денис Молчанов — Гаштао Элиаш / Жоау Соуза. Также будут еще сыграны два одиночных матча Стаховский — Жоау Соуза, Марченко — Педро Соуза.
Первый игровой день начнется в 11:45, второй — в 10:30.
Как сообщал УНИАН, капитан сборной Украины Андрей Медведев надеется, что болельщики поддержат сборную на играх в Буче.
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