Свитолина начала работу с новым тренером
14:30, 13 сентября 2018Другое
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62-летний американский специалист Ник Савиано ранее сотрудничал с Эжени Бушар и Слоун Стивенс.
Элина Свитолина начала работу с новым тренером / WilsonTennis
Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина нашла себе нового тренера.
На этой неделе 24-летняя украинка тренируется во Флориде с бывшим тренером Эжени Бушар и Слоун Стивенс Ником Савиано. Об этом сообщает tennis.life.
Интересно, что сотрудничество с 62-летним американским наставником Ником Савиано обсуждалось еще во время выступления Свитолиной на US Open – он приехал на турнир, чтобы провести переговоры с Элиной, ее агентом и отцом.
Ранее стало известно том, что Элина Свитолина прекратила работу с Тьерри Аскьоне, который был ее наставником с 2016 года.
Ник Савиано / Tennis.Life
Как сообщал УНИАН, Женская теннисная ассоциация подготовила трогательное поздравление Элине Свитолиной с ее 24-летием.
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