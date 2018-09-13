цей матеріал доступний українською

Свитолина начала работу с новым тренером

14:30, 13 сентября 2018
Другое
479 0
Элина Свитолина начала работу с новым тренером / WilsonTennis

На этой неделе 24-летняя украинка тренируется во Флориде с бывшим тренером Эжени Бушар и Слоун Стивенс Ником Савиано. Об этом сообщает tennis.life.

Интересно, что сотрудничество с 62-летним американским наставником Ником Савиано обсуждалось еще во время выступления Свитолиной на US Open – он приехал на турнир, чтобы провести переговоры с Элиной, ее агентом и отцом.

Ранее стало известно том, что Элина Свитолина прекратила работу с Тьерри Аскьоне, который был ее наставником с 2016 года.

Ник Савиано / Tennis.Life

Как сообщал УНИАН, Женская теннисная ассоциация подготовила трогательное поздравление Элине Свитолиной с ее 24-летием.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Элина Свитолина