Свитолина начала работу с новым тренером

62-летний американский специалист Ник Савиано ранее сотрудничал с Эжени Бушар и Слоун Стивенс.

Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина нашла себе нового тренера.

На этой неделе 24-летняя украинка тренируется во Флориде с бывшим тренером Эжени Бушар и Слоун Стивенс Ником Савиано. Об этом сообщает tennis.life.

Интересно, что сотрудничество с 62-летним американским наставником Ником Савиано обсуждалось еще во время выступления Свитолиной на US Open – он приехал на турнир, чтобы провести переговоры с Элиной, ее агентом и отцом.

Ранее стало известно том, что Элина Свитолина прекратила работу с Тьерри Аскьоне, который был ее наставником с 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Женская теннисная ассоциация подготовила трогательное поздравление Элине Свитолиной с ее 24-летием.