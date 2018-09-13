НОК Украины объявил состав сборной на Юношеские Олимпийские игры-2018

Украину представят на соревнованиях в Буэнос-Айресе 55 атлетов в возрасте от 15 до 18 лет.

НОК Украины объявил состав национальной сборной для участия в Юношеских Олимпийских играх-2018.

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Украину на Юношеских Олимпийских играх в аргентинском Буэнос-Айресе будут представлять 55 спортсменов, сообщает официальный сайт НОК. Кроме того, две лицензии (в тяжелой атлетике) на ЮОИ-2018 находятся в стадии ожидания подтверждения. Интересно, что олимпийцы представят 19 регионов страны. Полный список спортсменов можно посмотреть здесь.

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Украинские спортсмены выступят в 22 видах спорта: бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе, вольной борьбе, велоспорте, гребле академической, гребле на байдарках и каноэ, гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, легкой атлетике, плавании, скалолазании, спортивной акробатике, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, современном пятиборье, теннисе, тхэквондо, фехтовании.

Юношеские Олимпийские игры пройдут в Буэнос-Айресе с 6-го по 18 октября.

На протяжении 12 дней в соревнованиях примут участие 3998 юных атлетов (1999 парней и 1999 девушек) в возрасте 15-18 лет из 206 стран. Они разыграют награды в 32 видах спорта.

Отметим, что за историю выступлений на летних и зимних Юношеских Олимпийских играх украинцы завоевали 70 медалей, из которых 20 золотых, 22 серебряные и 28 бронзовых.